Снаряд российских оккупантов попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные стации, подающие воду в указанные населенные пункты.

В Луганской области в результате обстрела оккупантов без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск и Приволье.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Вражеский снаряд попал в трансформаторную подстанцию, которая питает насосные стации, подающие воду в центральные районы Лисичанска, а также в города Новодружеск и Приволье. Сейчас этот объект обесточен – централизованное водоснабжение в указанных городах отсутствует", - написал Гайдай.

По его данным, продолжаются ремонтные работы. Спасатели в усиленном режиме подвозят воду для населения. Когда теперь коммунальщики смогут восстановить водоснабжение - не известно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские захватчики обстреляли жилые кварталы Попасной на Луганщине, в результате чего погибли двое гражданских, еще один ранен.

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