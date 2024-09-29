Расстояние до цели достигает более 600 километров.

Силы безопасности и обороны Украины атаковали арсенал хранения ракет в Волгоградской области, сообщил УНИАН проинформированный источник.

"В ночь на 29 сентября в результате совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ поражен арсенал хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов 1-го разряда в поселке Котлубань Волгоградской области РФ", - сообщил источник.

По информации источников в украинской разведке, арсенал был атакован в ночь на 29 сентября около 2:30. Для атаки было применено 120 ударных дронов-камикадзе различных типов украинского производства. Расстояние до цели достигает более 600 километров.

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"Как сообщают российские паблики в соцсетях, в районе попадания были слышны громкие взрывы, после чего начался масштабный пожар. В результате попадания поражены места хранения боеприпасов и ракетного вооружения, что повлечет недостаток боеприпасов в обеспечении подразделений оккупационной армии РФ", - добавил источник.

Другие операции украинских спецслужб

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что украинские БПЛА ударили по складу с боеприпасами в городе Торопце Тверской области. Сообщалось, что на момент удара на складе до 30 тыс. различных боеприпасов.

Впоследствии Генштаб ВСУ сообщил о поражении еще двух крупных складов с боеприпасами на территории России - в Краснодарском крае и в Тверской области. В частности арсенал "Тихорецк" в Краснодарском крае входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одной из ключевых в логистической системе российских войск.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, благодаря ударам по крупным складам с боеприпасами на территории РФ, Украина получила "определенную фору" перед отопительным сезоном в виде нескольких месяцев. Эксперт считает, что потеря такого количества боеприпасов может повлиять на способность РФ проводить массированные обстрелы.

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