Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории военного аэродрома.

В ночь на 3 октября украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Об этом сообщили УНИАН источники в Службе безопасности Украины.

"Ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. Оттуда враг активно бомбит КАБами украинские территории", - говорится в сообщении.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников и мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома.

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Также, по информации собеседника агентства, спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".