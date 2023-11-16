Наши воины поразили также 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки, 15 ноября авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, бойцы ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и средство противовоздушной обороны врага.

В то же время российские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Селидовом Донецкой области и Заречном Запорожской области. Захватчики снова нанесли очередные ракетно-авиационные удары по Украине и атаковали с помощью БПЛА типа "Shahed-136/131".

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Всего россияне нанесли 8 ракетных и 29 авиационных ударов, совершили 76 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате есть погибшие и раненые среди гражданских. Пострадали также жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Авиационным ударам подверглись: Красный Хутор Черниговской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Клещиевка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 160 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Самое горячее было на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Общие потери России в войне против Украины по состоянию на 16 ноября 2023 года ориентировочно составили около 315 тыс. 620 человек (+1330 за сутки).

В ISW сообщили, что украинские войска совершили атаки из центра крынок и также атакуют вблизи поймы и Песчановки Херсонской области.

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