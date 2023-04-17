Разведчики не подтверждают, что за атакой на Белгород стоит Украина.

Развязанная россиянами полномасштабная война в Украине уже пришла в их собственные дома.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ведомства Андрей Юсов, комментируя взрыв на электроподстанции в российском Белгороде. В то же время он не подтвердил, была ли это украинская атака.

"Очевидно, что для людей, которые верят в чудо, живут и творят добро, на них сходит Благодатный огонь. Кто делает зло, то огонь на Пасху бывает другим... Война уже пришла в дом каждого россиянина и каждого подданного режима Путина", — пояснил Юсов.

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По его словам, россиянам стоит привыкать к тому, что безопасных мест на территории России больше нет.

Взрывы и пожары в Белгороде

После начала полномасштабной войны в Украине в Белгороде и области постоянно происходят взрывы. Иногда там разрываются ракеты, которыми РФ обстреливает Харьковскую область.

10 апреля на территории аэропорта им. Шухова в Белгороде упал БПЛА с бомбой, а до этого другой дрон атаковал газовую станцию.

В ночь на понедельник, 17 апреля, в российском Белгороде загорелась подстанция. Из-за этого часть города осталась без света.

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