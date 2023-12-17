Все цели были сбиты в пределах четырех областей.

В ночь на 17 ноября российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой" Искандер-К", управляемой авиационной ракетой Х-59, а также 20-ю ударными беспилотниками типа "Shahed".

Как сообщает Командование Воздушных сил, "шахеды" запустили из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым). К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы сбито 20" шахедов "и одна управляемая авиационная ракета Х-59. крылатая ракета" Искандер-К " – не достигла своей цели. Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей", - отмечают в ПС.

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Обстрелы украинских городов

В последние дни российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину дронами-камикадзе. В ночь на 16 декабря захватчики выпустили по Украине 31 ударный дрон. В результате боевой работы украинских войск было уничтожено 30 "шахедов".

Кроме того, россияне не прекращают обстреливать прифронтовые населенные пункты. В частности, на Херсонщине есть попадание возле важного объекта инфраструктуры. В результате удара по Херсону пострадали два человека: 55-летний мужчина получил ранения конечностей, другой 51-летний горожанин получил осколочную травму головы.

14 декабря в Украине несколько раз звучала масштабная воздушная тревога из-за активности российских самолетов МиГ-31К. Россияне выпустили по Украине несколько ракет "Кинжал". Известно, что одну из них сбили на Киевщине.

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