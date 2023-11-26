Российская территория точно не атакована беспилотниками "Бобер", выяснили журналисты.

Россия подверглась массированной атаке дронами, в частности, под ударом оказался город Тула. По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, которые похожи на дроны "Герань" (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе "Шахед").

В Туле после атаки дронами возле еще одного многоэтажного дома оцеплена территория - спецслужбы работают на Новомосковской улице, сообщил Telegram-канал Mash.

На канале отмечается, что атаковавшие город дроны не имеют ничего общего с украинским беспилотником-камикадзе "Бобер" или многоцелевым беспилотным авиационным комплексом UJ-22.

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"По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными по типу "летающего крыла" - из-за чего они схожи со знаменитой российской "Геранью". Специалисты в данный момент выясняют, что это за аппарат", - отмечается в сообщении.

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26 ноября журналисты узнали, что российская территория была массированно атакована дронами - ночью якобы сбиты 11 беспилотников, а еще девять "птичек-убийц" ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался, что ночью столица России подверглась "массированной атаке" дронами. По его данным, сбиты пять беспилотников, и есть "повреждения домов, но погибших и пострадавших нет". Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью не работали.

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