На кадрах видно, что беспилотник врезался в одну из квартир многоэтажки.

В ночь на 26 ноября Россию атаковали неизвестные дроны. Пока оккупанты разбираются, что за "птички" устроили им ночной переполох, в сети появилось видео взрыва в Туле.

Над Тулой россияне якобы сбили два беспилотника, а обломки одного из них попали в жилой дом. Проект "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео, на котором виден момент попадания БПЛА в многоэтажку.

В результате взрыва поврежден балкон на 12 этаже и выбило несколько окон в квартирах. Момент попадания зафиксировала камера видеонаблюдения на здании рядом.

Взрывы в России 26 ноября

26 ноября журналисты узнали, что российская территория была массированно атакована дронами - ночью якобы сбито 11 беспилотников, а еще девять "птичек-убийц" ликвидированы утром над территорией Тульской, Московской, Брянской и Калужской областей. Кроме того, в небе над Тулой уничтожили два дрона, и обломки одного из них якобы попали в жилой дом.

По одной из версий российской стороны, украинская армия атаковала Тулу беспилотниками, которые похожие на дроны "Герань" (так в РФ называют иранские дроны-камикадзе "шахед").

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