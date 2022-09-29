В результате утреннего обстрела российскими оккупантами Краматорска ранены 11 человек.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Одиннадцать раненых гражданских - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Краматорска. Россияне нанесли удары по городу около 9 утра", - отметил он.Видео дня
Глава ОВА добавил, что в результате обстрела было повреждено здание бывшего интерната, многоэтажки, дорожное покрытие, помещение второй городской больницы и "Укртелекома" - там выбиты практически все окна.
Кириленко добавил, что гражданским опасно оставаться на территории области, а потому призвал эвакуироваться.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Донецкой области в результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, ночью - один человек погиб, двое получили ранения.
Война в Украине: последние новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. По оценкам западных экспертов, защитники намерены окружить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.
В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.
В ходе контрнаступления в первые же недели наступательной операции на северо-востоке Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать почти все захваченные противником районы Харьковской области.
Вместе с тем враг продолжает сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.
На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.
Российское командование активно пополняет разбитые подразделения недавно мобилизованными, которые, по данным Генштаба, не прошли должной подготовки.