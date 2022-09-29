При этом их обязывают сдать паспорта граждан Украины.

Всех педагогов и медиков Мариуполя российские оккупанты вынуждают до 1 января 2023 года получить российские паспорта.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что накануне состоялось заседание "администрации гауляйтеров" Мариуполя.

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"По итогам – все педагоги, медики и "бюджетники" в период с 1 октября до 1 января обязаны получить российские паспорта. В отличие от рядовых граждан, их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что фактически их закрывают в Мариуполе без возможности покинуть город.

Выдача российских паспортов оккупантами-что известно

11 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнуло, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия Путина увеличением поставок оружия и ужесточением санкций против России.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта и напомнил о предыдущем заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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