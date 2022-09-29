На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 06: 00.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Майорськ, Железное, Бахмутское, Одрадивка, Николаевка Вторая, Озерянівка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за прошедшие сутки противник нанес трех ракетных и восьми авиационных ударов, совершил более 82 обстрелы из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадало более 28 населенных пунктов. В частности, Северск, Белогоровка, Юрьевка, Марьинка, Кривой Рог, Вышетарасовка, Николаев и терновые поды.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии: на Северском направлении - в районах населенных пунктов Сеньковка и Блесна Черниговской области, а также Середина Буда, Гаврилова Слобода-Хлебороб, Миропольское и Обильное Сумской области, на Слобожанском - в районах Стрелечей, Сосновки, Красного, Грушовки, Сенькового, Двухлетней и Колодезного.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы в районах Новоселовки, Старого Каравана, Щурового, Закотного, Дубравы, Озерного и Верхнекаменского; на Бахмутском - это Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Зайцевое, Веселая Долина, Торецьк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое; на Авдеевском - Авдеевка, Бердычи, Пески, Первомайское и Марьинка.

"На Новопавловском и запорожском направлениях противник активных действий не вел. Вместе с тем, осуществлял артиллерийские обстрелы неподалеку Новоукраинки, Нескучного, Времовки, железнодорожного, Гуляйполя, волшебного, Красного, Новополя и Успеновки", - сообщили в Генштабе.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг на этом направлении совершил более 45 вылетов беспилотников.

Ситуация на фронте по состоянию на 28 сентября - что известно

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

В ночь на 29 сентября стало известно, что ВСУ ударили по четырем районам сосредоточения сил и средств российских оккупантов в волшебном, Олешках и Херсоне, а также по мосту в Новой Каховке. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям вражеской ПВО.

При этом с начала полномасштабного нападения на Украину вийсьа РФ тратили 58150 личного состава, а также тысячи военных средств.

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