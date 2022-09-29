Враг продолжает направлять в районы ведения боевых действий низкоквалифицированный личный состав.

Российские оккупанты в учебном центре готовят к участию в войне против Украины около 400 заключенных.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что российское военное руководство продолжает принимать меры по восполнению потерь в живой силе, в частности, комплектовать свои подразделения за счет заключенных.

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"По имеющейся информации, в учебный центр на территории Ростовской области прибыло около 400 человек указанной категории. Их подготовка продлится до 30 сентября этого года", - говорится в заметке.

Кроме того, отмечают в Генштабе, противник продолжает направлять в районы ведения боевых действий только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.

"Так, 26 сентября, в Лиман Донецкой области выбыло 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования. Кроме этого, надлежащей огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированы экипажи тоже не прошли", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, 28 сентября Генштаб заявил о прибытии на линию фронта мобилизованных заключенных. Ими пополняют разбитые подразделения.

Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных. Мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири. Он также считает, что эта мобилизация является элементом геноцидной политики страны-агрессора, поэтому нужна немедленная и жесткая реакция всего мира.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

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