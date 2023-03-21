В ходе скрытой мобилизации ежемесячно оккупантам удается привлечь около 20 тыс. человек.

Российские власти проводят скрытую мобилизацию, в ходе которой ежемесячно мобилизуют около 20 тыс. человек. Также там готовятся к предстоящим мобилизационным мероприятиям.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, говорится на сайте ведомтсва. "Процесс продолжается. И в ходе скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также они готовят новые мобилизационные мероприятия", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о низкой эффективности российской армии. "Армия неэффективна, не обеспечена, должным образом не обучена".

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По словам Юсова, только мобилизовать недостаточно. Их нужно еще научить, а тренировочной базы в РФ мало, поэтому используется Беларусь и белорусские полигоны.

Он добавил, что моральное состояние российских мобилизованных очень низкое, о чем говорят аудиоперехваты разведки.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность командования и видят огромные потери вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет", – сказал представитель ГУР.

Мобилизация в РФ

О частичной мобилизации в РФ в сентябре 2022 года объявил президент страны Владимир Путин. Тогда российские власти планировали призвать около 300 тыс. мужчин - военных запаса. Сразу же после объявления Путина из РФ сбежала масса мужчин.

Спустя некоторое время минобороны РФ заявило об окончании частичной мобилизации. Мол они выполнили норму и мобилизовали намеченное количество мужчин. Однако на самом деле частичная мобилизация переросла в скрытую.

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