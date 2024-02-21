По словам представителя ГУР, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию.

Представитель Главного управления разведки Андрей Черняк заявил, что украинские спецслужбы проверяют информацию о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет Российской Федерации

По словам представителя ГУР, данную информацию проверяют и отслеживают ситуацию, пишет РБК-Украина.

Источники издания в спецслужбах назвали факт передачи иранских ракет России маловероятным, добавив, что сейчас такие факты украинскими спецслужбами не фиксировались.

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Информация о передаче России иранских баллистических ракет

Как сообщало издание Reuters со ссылкой на ряд источников, Иран поставил России около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar, которые могут поражать целую на расстоянии до 700 км.

По данным агентства, поставки начались в начале января после того, как в конце прошлого года соответствующую сделку заключили представители РФ и Ирана на встречах в Тегеране и Москве.

Отмечается, что поставок будет больше, так как Ирану "разрешено экспортировать оружие в любую страну", заявил Reuters иранский чиновник. В октябре ограничен срок Совбеза ООН на экспорт Ираном некоторых видов ракет, беспилотников и других технологий.

Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал сообщение о поставках РФ Ираном сотен боеприпасов, в частности, около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar, и рассказал об опасных деталях.

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