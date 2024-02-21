Переданные ракеты способны уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Иран предоставил России около 400 баллистических ракет, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что часть переданных ракет - из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, Zolfaghar. Они способны уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

"Поставки начались в начале января после того, как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые прошли в Тегеране и Москве, сообщил один из иранских источников", - говорится в публикации.

Иранский военный чиновник, который, как и другие источники, пожелал остаться неназванным, сообщил, что было по крайней мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше.

Другой высокопоставленный иранский чиновник заявил, что некоторые ракеты были отправлены в Россию морским транспортом через Каспийское море, а другие - доставлены самолетом.

"Поставок будет больше, - сказал чиновник. - Нет причин это скрывать. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, в которую мы пожелаем".

Четвертый источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Россия недавно получила большое количество ракет из Ирана.

Официальный представитель США сообщил Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров, но пока не было никаких признаков того, что поставки состоялись.

Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - подробнее

Эксперт Института международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис заявил, что ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - высокоточное оружие.

"Они используются, чтобы нацеливаться на объекты, имеющие высокую ценность и требующие точного поражения", - сказал он, добавив, что 400 таких ракет могут нанести значительный ущерб.

Напомним, ракеты Fateh-110 и Zolfaghar - это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности. Их дальность поражения целей - от 300 до 700 километров.

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