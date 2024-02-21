Ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.

Военный аналитик Александр Коваленко прокомментировал сообщение Reuters о поставках РФ Ираном сотен боеприпасов, в частности, порядка 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar, и рассказал об опасных деталях.

"О поставках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar России я слышу с октября 2022 года, из разных источников, но пока, так ни одной ракеты иранского производства по Украине применено не было. Но это "пока". Ведь и вправду, Тегеран на примере Пхеньяна, безнаказанность поставок боеприпасов которым России стала показательной, мог пойти на поставки", - отмечает аналитик.

Коваленко уточнил, откуда у Ирана определенные ракеты. По его словам, Fateh-110, которая имеет дальность полета до 300 км и боевую часть массой до 600 кг, была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2. Последняя, в свою очередь была создана на основе Zelzal-1, которая и позволяет представить, что собой представляет Fateh-110.

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Как поясняет Коваленко, Иран обложен санкциями и ограничен ракетными технологиями, поэтому разработка Zelzal-1 сдвинулась у него "с мертвой точки, после того он получил китайские ракет CSS-8. По словам эксперта, CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля-земля" и была копией советской ракеты С-75, которая приспособлена к нанесению ударов по поверхности. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление пуска под наклоном. По словам эксперта, Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно - дальность полета до 200 км с массой боевой части около 500 кг.

При этом, не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Коваленко утверждает, что Zelzal-1 вобрала в себя также особенности другой советской ракеты - тактической 9К52 "Луна-М".

"Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 "Луна-М" и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже несмотря на условную модернизацию", - говорит аналитик.

В то же время, он обращает на то, что Zolfaghar - продолжение развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальна ли эта дальность полета, пока неизвестно, но показательно ее увеличение вдвое. Аналитик считает, что это свидетельствует о некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе.

"Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS. С учетом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идет не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 Россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полета и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar", - констатирует Коваленко.

Но основной проблемой Zolfaghar для украинской ПВО станет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель. Именно эта "деталь" затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер" в этом плане перехватывать проще.

"Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК "Точка-У" и ОТРК "Искандер", со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнеры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - Patriot и SAMP/T. Фактически, против Украины сейчас воюет объединенная группировка стран-изгоев", - заявляет аналитик.

Передача ракет Ираном России

По данным Reuters, Иран предоставил России около 400 баллистических ракет. Отмечается, что часть переданных ракет - из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, Zolfaghar, которые способны уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Как сообщил источник агентства, поставки начались в начале января после того, как сделка была завершена на встречах в конце прошлого года между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности, которые прошли в Тегеране и Москве.

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