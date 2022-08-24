В новый пакет вошли шесть зенитно-ракетных систем NASAMS, снаряды к различному вооружению, беспилотные системы и другая помощь.

В Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине на сумму $3 миллиарда.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера.

"24 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности для Украины на сумму примерно $3 миллиарда в соответствии с инициативой безопасности помощи Украине (USAI)", - говорится в заявлении.

В частности, этот пакет помощи предусматривает предоставление Украине:

шести дополнительных национальных современных зенитно-ракетных систем NASAMS с дополнительными боеприпасами для них;

до 245 тыс. снарядов для артиллерийских систем 155-мм калибра,

до 65 тыс. снарядов к минометам 120-мм калибра,

до 24 контрартилерійських радаров,

беспилотные летательные системы Puma (UAS) и дополнительное оборудование поддержки для беспилотников ScanEagle,

противовоздушные беспилотные системы VAMPIRE,

ракетные системы с лазерным наведением,

а также средства для обучения, обслуживания и поддержки техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

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