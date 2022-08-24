В Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине на сумму $3 миллиарда.
Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера.
"24 августа Министерство обороны США объявило о дополнительной безопасности для Украины на сумму примерно $3 миллиарда в соответствии с инициативой безопасности помощи Украине (USAI)", - говорится в заявлении.
В частности, этот пакет помощи предусматривает предоставление Украине:
- шести дополнительных национальных современных зенитно-ракетных систем NASAMS с дополнительными боеприпасами для них;
- до 245 тыс. снарядов для артиллерийских систем 155-мм калибра,
- до 65 тыс. снарядов к минометам 120-мм калибра,
- до 24 контрартилерійських радаров,
- беспилотные летательные системы Puma (UAS) и дополнительное оборудование поддержки для беспилотников ScanEagle,
- противовоздушные беспилотные системы VAMPIRE,
- ракетные системы с лазерным наведением,
- а также средства для обучения, обслуживания и поддержки техники.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.