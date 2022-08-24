Премьер поблагодарил американских друзей Украины.

В пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи украине. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!",- подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отметил он, сегодня, 24 августа, в госбюджет через механизм Мирового банка поступили еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от США.

"Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки", - пояснил Шмыгаль.

Он поблагодарил американских друзей Украины и отметил, что это существенно усилит военную и экономическую мощь Украины в противодействии российскому агрессору.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи стоимостью почти три миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины в размере 1 миллиард долларов. В частности, он предусматривает дополнительные боеприпасы для HIMARS, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

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