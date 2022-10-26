В Бахмуте выгорело здание техникума, пострадали частные дома.

Ночью вследствие ракетного удара по Дружковке уничтожено здание колледжа и повреждены многоэтажки.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Около 3:10 ночи россияне нанесли ракетный удар по Дружковке. По предварительной информации, пострадавших нет, но есть разрушения: уничтожены здание колледжа и повреждены многоэтажки", - говорится в сообщении.

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Кириленко отметил, что также в течение ночи обстрелам подвергались прифронтовые громады в центре и на севере области.

В частности, на Горловском направлении пострадали Часовоярская и Бахмутская громады.

"В Бахмуте один человек погиб, выгорело здание техникума, пострадали частные дома", - сообщил Кириленко.

При этом он подчеркнул, что те, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергает себя смертельной опасности.

Ситуация в Бахмуте-последние новости

Сейчас в Украине продолжаются активные действия на разных участках фронта. Известно, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине. Труднее всего борьба с российскими оккупантами идет на Бахмутском направлении. Однако, Вооруженные Силы Украины держат позиции.

Как сообщил спикер восточной группировки войск на востоке, оккупанты стянули под Бахмут все возможные подразделения. Ценой невероятных усилий украинских воинов удерживаются наши позиции.

На днях стало известно, что россиян выгнали с асфальтного завода в Бахмуте.

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