В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров. Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что в новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации.

Также в ВСУ проинформировали, что костюмы изготавливают в размерах от 40 до 64, росте от 146 до 188 сантиметров и в двух полнотных группах: II и III. Модели разрабатывал соответствующее подразделение ВСУ - вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

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"До этого мы все шли очень долго. Над разработкой и внедрением формы для женщин работало очень много людей. Сегодня имеем результат, и это очень важно. Ведь в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин. Из них - около 5 тысяч находятся на передовой. Их количество будет только расти. Уже сейчас мы видим все большую заинтересованность женщин в привлечении в Вооруженные силы на добровольной основе. Наша задача - создать достойные условия для их службы", – заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска.

Форма для женщин в ВСУ

Как сообщал УНИАН, 3 августа 2023 года Министерство обороны Украины утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для военнослужащих ВСУ.

Работа над внедрением женской полевой формы началась в 2022 году во исполнение поручения министра и по инициативе проекта Arm Women Now, общественной инициативы Forma Two и при участии советницы – уполномоченной Президента Украины по вопросам безбарьерности.

В декабре Минобороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Изогнутая бронеплита, зауженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных. Бронежилет-украинского производства, его разработала компания "Украинская броня". Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

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