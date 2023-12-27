Образец утвердили после двух этапов испытаний.

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Изогнутая бронеплита, зауженные плечи, расширенный низ – такие конструктивные особенности имеет первый сертифицированный в Украине бронежилет для женщин-военных.

Об этом рассказал главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

По его словам, бронежилет-украинского производства, его разработала компания "Украинская броня". Образец утвердили после двух этапов испытаний. После первого этапа полевых испытаний бронежилет доработали с учетом строения женского тела.

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"Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета", – рассказал Шарко.

Кроме этого, он отметил, что "женский" вариант для удобства предполагает изогнутую наружу бронеплиту. По другим параметрам бронежилет, вес которого составляет от 10,5 килограммов в зависимости от размера и комплектации, не отличается от утвержденного ранее общевойскового бронежилета.

Шарко также добавил, что после сертификации жилет стал доступным для централизованной закупки. Министерство обороны ожидает от Генерального штаба потребность по приобретению этих изделий. После этого Минобороны сформирует объемы и перечни для закупки.

Форма для военнослужащих - детали

Для женщин-военнослужащих в Украине создали военную форму. Выпускают новый комплект формы и для беременных женщин-военнослужащих.

Ткань женской формы не рвется легко, она огнеупорная, не плавится, не парит. В комплект военной формы для женщины (в зависимости от сезона) входит: нижнее белье; термобелье (демисезонное или зимнее); КЛП (костюм летний полевой); убакс (тактическая рубашка) или поло; костюм летний полевой; утепленные куртки (2 шт); зимние теплые брюки; бушлаты.

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