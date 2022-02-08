В ВСУ сейчас проходят учения.

Вдоль всей границы Украины со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тысяч военных.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире "Свобода слова на ICTV".

"По состоянию на сегодня вдоль всех границ с Украиной со стороны РФ, Белорусской республики и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тысяч воинов. Если добавить воздушный и морской компонент это будет 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь. Это объективные факты", - подчеркнул он.

При этом Резников отметил: "У них учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают и сегодня у нас так же зеркально проходят учения. Я назову места, где они будут проходить - это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Суммы, Одесса - и это только полигоны, а еще есть отдельные площадки, отдельные места, где будет с 10 по 20 февраля происходить обучение украинских вооруженных сил с применением и отработкой возможностей Байрактаровв украинских, Джавелинов и противотанковых ракетных комплексов NLAW".

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С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом с невступления Украины в Альянс.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину.