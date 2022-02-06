В случае наступления из нашей страны могут бежать до 5 миллионов человек.

Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину, Кремль может захватить Киев за два дня. В случае наступления из нашей страны могут бежать до 5 миллионов человек.

Об этом со ссылкой на источники в разведке США сообщает издание The Washington Post.

По обновленным оценкам военных и разведки США, вторжение РФ в Украину станет началом хаоса. Если Кремль решит напасть на нашу страну, это может привести к гибели и ранению 50 тысяч мирных жителей Украины.

По данным The Washington Post, Россия уже завершает подготовку вторжения. Если Кремль все-таки решит напасть, то он сможет захватить власть и Киев через два дня. Все это, передает издание, приведет к гуманитарному кризису.

Опасения экспертов растут на фоне того, что РФ продолжает стягивать военных к границам Украины как со своей стороны, так и на территории Беларуси.

"По состоянию на пятницу семь человек, знакомых с оценками, заявили, что для возможного штурма было выстроено 83 тактические группы российских батальонов численностью около 750 человек в каждой",- сообщает издание.

Читайте такжеУкраина получила еще 86 тонн оборонной помощи от США (фото)Две недели назад у РФ было 60 таких групп. Нынешнее количество войск у границ Украины составляет 70% от того, сколько всего Путин якобы хочет использовать для вторжения.

"Эти более 62 000 военнослужащих поддерживаются десятками тысяч дополнительных сотрудников для обеспечения материально-технического обеспечения, авиации и медицинской поддержки. Официальные лица США заявили, что российское присутствие вдоль границ Украины насчитывает более 100 000 человек; один западный сотрудник службы безопасности назвал цифру в 130 000 человек", - добавили в The Washington Post.

Причиной возможного вторжения РФ издание называет недовольства Кремля из-за стремления Украины в НАТО.

Россия якобы стягивает ключевые военные силы, в состав которых входят даже подразделения по строительству мостов. К границам отправляют все больше военных, на своих базах остаются лишь войска из очень отдаленных районов РФ, сообщают журналисты.

Читайте такжеВ Офисе президента жестко раскритиковали СМИ, опубликовавшие вброс оккупантов на ДонбассеПо оценкам экспертов, на которые ссылается издание, возможность для дипломатического урегулирования ситуации все больше исключается.

"Россия также имеет от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море и может совершать морские десанты вдоль побережья. Считается, что Путин до сих пор не принял окончательного решения о вторжении или о том, как далеко заходить...", - отметили в The Washington Post.

Президент РФ якобы все еще думает, начинать ли ему вторжение со стороны аннексированного Крыма или же со стороны оккупированного Донбасса.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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