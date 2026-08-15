Украина нанесла удар по ключевому объекту 'Роскосмоса' и аэродрому: Зеленский рассказал о последствиях

Украинский план введения долгосрочных санкций против России в связи с этой войной выполняется, добавил президент.

В ночь на 15 августа Украина нанесла серию дальнобойных ударов по территории России. В частности, ракеты "Фламинго" поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса", расположенное в 900 км от границы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня есть новые весомые результаты наших дипломатических ударов. В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе "Роскосмоса" – центр "Прогресс", который занимался, в частности, производством электроники. Использовались ракеты "Фламинго", это хорошее достижение. Расстояние от нашей границы – около 900 километров", – заявил Зеленский.

Кроме того, украинские "дальнобойные санкции" также достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, наносящих удары по городам и селам Украины. Президент отметил, что эта цель расположена на расстоянии около 700 километров от Украины.

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Также Зеленский сообщил, что зафиксированы и необходимые нам повреждения нефтяного объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Расстояние – более 800 километров от нашей границы.

"Благодарен всем задействованным подразделениям за меткость. Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется, и важно, чтобы российский военный потенциал сокращался", – отметил президент.

Удары по России 15 августа – главное

Напомним, Силы обороны ранним утром 15 августа ракетами FP-5 "Фламинго" поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

Предварительно предполагается, что удар мог пришелся на западную часть комплекса, где проходят заключительные этапы производства. Если это подтвердится, могли быть повреждены не только производственные мощности и оборудование, но и ракеты-носители, находившиеся на разных стадиях сборки.

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