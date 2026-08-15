Почему Кремль категорически отвергает мирные переговоры: в ISW объяснили стратегию Путина

Россия хочет объединить общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов.

Несмотря на неоднократные попытки Украины вести мирные переговоры, Кремль последовательно продолжает отвергать любые значимые предложения. Аналитики Института изучения войны объяснили, что стоит за такой непримиримой позицией.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 августа подчеркнул, что Россия не готова принять прекращение огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта, и подтвердил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока не сможет добиться "долгосрочного, надежного и устойчивого" урегулирования на своих собственных условиях. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также заявил, что Россия приостановит или прекратит войну на Украине "исключительно" на своих условиях.

"Кремль, похоже, упорно отвергает концепцию переговоров, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу 18-20 сентября 2026 года", - считают аналитики.

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В ISW подчеркивают, что регулярное отклонение Кремлем всех украинских предложений о прекращении огня и мирном урегулировании свидетельствует о сохраняющемся нежелании России прекратить войну в Украине на любых условиях, не предусматривающих удовлетворения максималистских требований России.

При этом в ISW подчеркивают, что Россия отклонила предложения Турции и Украины о моратории на удары по морским целям в Черном море, и это лишь подчеркивает тот факт, что Москва систематически отказывается даже от самых ограниченных дипломатических предложений Украины и третьих государств.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил 8 августа, что Турция предложила России и Украине двусторонний мораторий на удары по торговым судам в Черном море. В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не получала официального запроса от Турции, но при этом заявила, что нет оснований для "полумеры", которая дала бы Украине временную передышку, фактически отвергнув предложения Турции и Украины о моратории.

"Явное неприятие Захаровой предложенного Турцией и Украиной ограниченного прекращения огня в Черном море демонстрирует последовательное нежелание России участвовать в каких-либо значимых переговорах, даже ограниченных по масштабу", - подчеркивают аналитики.

Мирные переговоры - новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала американским переговорщикам предложения по плану прекращения войны с РФ. Он отметил, что США могут помочь укрепить украинскую оборону, прежде всего в сфере противовоздушной обороны, и оказать давление на Россию.

Также 13 августа Reuters сообщило, что Украина предложила РФ прекратить удары в Черном море. Отмечается, что Киев передал это предложение Москве через третью страну.

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