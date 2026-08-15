'Фламинго' могли разнести самое узкое 'устье' космической программы РФ, - Defense Express

О поражении предприятия свидетельствуют видео, которые публикуют местные жители. В то же время власти сообщили о поражении неназванного промышленного объекта.

Силы обороны Украины в ночь на 15 августа нанесли серию дальнобойных ударов по военным объектам России. По предварительной и пока неофициальной информации, одной из целей стал ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре – ключевое предприятие российской космической отрасли, пишет Defense Express.

Около 4:00 по местному времени в Самарской области объявили ракетную тревогу. Примерно в 3:40 местные источники сообщили о звуке пролета летательного аппарата, мощном взрыве и масштабном пожаре.

По некоторым видео можно предположить, что было осуществлено два запуска. Эту версию косвенно подтверждает публикация главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана, который показал кадры запуска двух крылатых ракет PF-5 "Фламинго".

Видео дня

По одному из доступных снимков исследователи пытаются определить точное место попадания. Предварительно оно может соответствовать территории ракетно-космического центра "Прогресс". В то же время окончательно подтвердить масштабы поражения можно будет после появления спутниковых снимков.

Почему "Прогресс" является важной целью

РКЦ "Прогресс" производит ракеты-носители семейства "Союз", в частности "Союз-2.1б". Именно с помощью этих ракет Россия уже дважды выводила на орбиту спутники "Рассвет", которые должны стать основой российского аналога спутниковой системы Starlink.

В то же время "Союз-2.1б" используется и для запуска других российских военных спутников. Поэтому серьезное повреждение предприятия потенциально может повлиять сразу на несколько космических программ РФ.

Предприятие расположено на территории авиационного завода "Авиакор" в Самаре. Это фактически единственный крупный производственный комплекс из цехов общей длиной около 1 километра, где проходят различные этапы изготовления ракет-носителей "Союз".

Предварительно предполагается, что удар мог пришелся на западную часть комплекса, где проходят заключительные этапы производства. Если это подтвердится, могли быть повреждены не только производственные мощности и оборудование, но и ракеты-носители, находившиеся на разных стадиях сборки.

Россия может лишиться возможности быстро запускать спутники

После начала полномасштабной войны Россия осуществляла примерно 6–8 запусков "Союз-2.1б" в год. Их использовали для различных космических программ, в частности для запуска спутников Министерства обороны РФ.

Если масштабы повреждений "Прогресса" окажутся значительными, Россия может столкнуться с серьезными проблемами с дальнейшими космическими запусками. В таком случае в ее распоряжении останутся уже изготовленные ракеты, доставленные на космодромы, которых может быть лишь несколько.

Альтернативой являются ракеты семейства "Ангара", которые производятся в Омске на заводе "Полет". Однако темпы их запусков пока значительно ниже: с 2022 года Россия осуществила лишь девять запусков "Ангары" – два тяжелых "Ангара-А5" и семь легких "Ангара-1.2".

Удары по России 15 августа – главные новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны ранним утром 15 августа ракетами FP-5 "Фламинго" поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

РКЦ "Прогресс" – одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в частности семейства "Союз-2", а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ.

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