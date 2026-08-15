Apple призывает срочно обновить iPhone: под угрозой пользователи из 110 стран

Ранее похожие письма компания разослала в мае 2025 года.

Владельцы iPhone в 110 странах могут стать жертвами шпионской атаки. Соответствующее уведомление начали получать пользователи Apple. В нем говорится, что наемники-шпионы нацелились на владельцев "яблочной" техники.

Как пишет TechCrunch, это уже не первое подобное уведомление, которое получают владельцы iPhone. Ранее похожие письма компания разослала в мае 2025 года. Тогда под угрозу попали пользователи из 100 стран по всему миру.

"Apple обнаружила атаку с использованием наемного шпионского ПО, направленную на ваш iPhone. Вы можете предпринять несколько действий прямо сейчас, чтобы защитить свои данные и устройство", – говорится в письме.

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Получение такого тревожного уведомления не означает, что iPhone непременно взломали. Однако Apple рекомендует незамедлительно перевести устройство в режим Lockdown Mode, который осложнит атаки с использованием шпионского ПО. Компании пока неизвестно ни одного случая успешного взлома iPhone в этом режиме.

Остальным пользователям компания также советует позаботиться о защите: обновить iPhone до последней версии iOS, защитить устройство код-паролем, Touch ID или Face ID, а также включить двухфакторную аутентификацию.

Подобные уведомления Apple периодически отправляет пользователям, которые могут подвергаться целенаправленной слежке. Речь идет о сложных инструментах вроде Pegasus, которые обычно продаются государственным структурам и используются для наблюдения за конкретными людьми – в частности, журналистами, активистами, политиками и дипломатами.

Ранее Apple предложила хакерам $5 млн за взлом своих серверов. Режим блокировки, предназначенный для защиты от кибератак, пока никому не удалось взломать, говорят в компании.

На Android-смартфонах появилась полезная функция для борьбы с кражами. Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук), экран устройства автоматически заблокируется на код-пароль.

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