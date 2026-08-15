В Чехии строили шоссе, а нашли загадочное кельтское поселение, полное золота

За два года раскопок было найдено более 13 000 мешков с артефактами.

В Чехии рабочие дорожно-строительной компании, проводившие топографическую съемку в регионе Богемия, наткнулись на кельтское поселение возрастом 2200 лет, где были обнаружены многочисленные сокровища - сотни золотых и серебряных монет и ювелирные изделия. Как пишет indiandefencereview.com, археологи утверждают, что это место, расположенное недалеко от Градец-Кралове, входит в число крупнейших кельтских поселений, когда-либо зарегистрированных в Центральной Европе.

Поселение занимает 62 акра (25 гектаров), что более чем в десять раз превышает размер типичного поселения железного века в этом районе, большая часть которого занимает всего 1-2 акра.

13 000 мешков артефактов

За два года раскопок было найдено более 13 000 мешков артефактов. Среди найденных предметов – золотые и серебряные монеты разных размеров, более 1000 ювелирных изделий, включая броши и стеклянные бусины, фрагменты зеркал, металлические сосуды, искусно изготовленная керамика и бусины из балтийского янтаря.

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Поселение не имеет оборонительных стен, что, по мнению исследователей, свидетельствует об организации общины вокруг торговли, а не военной мощи. Оно расположено на историческом Янтарном пути, торговом коридоре, соединяющем Балтийское и Северное моря со Средиземным морем. Необработанный янтарь перемещался на юг через такие поселения, как это, прежде чем продолжить свой путь в Южную Европу.

Поселение было заброшено примерно в I веке до н.э. Археологи не обнаружили ни обгоревших слоев, ни тайников с оружием, ни массовых захоронений – ничего, что указывало бы на насильственное завоевание. В результате исследователи склоняются к экономическому упадку или изменениям окружающей среды как к возможным объяснениям.

При этом несмотря на наличие жилищ, производственных помещений и, по-видимому, религиозных сооружений, разбросанных по 62 акрам, ни одного захоронения не было обнаружено на всей территории раскопок. Остается неясным, отражает ли это преднамеренные погребальные обычаи в других местах, пробелы в информации или что-то специфическое для организации этого сообщества.

Ранее УНИАН рассказывал, что во Франции археологи в глубокой пещере нашли сооружение, построенное 176 500 лет назад - задолго до появления Homo sapiens в Европе.

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