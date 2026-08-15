Marvel показал первый трейлер нового мини-сериала о Вижене (видео)

Премьера проекта запланирована на 14 октября 2026 года.

Кинокомпания Marvel Entertainment показала первый трейлер мини-сериала "Квест Вижна" (VisionQuest), который станет продолжением сериала "ВандаВижен" (WandaVision) 2021 года.

Хотя персонаж Вижена, сверхмощного ИИ-андроида с человеческим сознанием и чувствами, был убит в конце фильма "Мстители: Война бесконечности", в сериале "ВандаВижен" его воскресили. Правда, тогда он не помнил ни того, кто он сам, ни своей возлюбленной Ванды. В конце сериала к нему постепенно вернулись воспоминания.

Соответственно, в новом сериале он будет пытаться воссоединиться со своими воспоминаниями, что будет осложняться отсутствием эмоций. Параллельно в его голове разнообразные ИИ-программы будут обретать человеческий облик.

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К главной роли Вижена в сериале вернется Пол Беттани ("Игры разума", "Догвилл", "Код да Винчи", "Легион"), который играл этого персонажа и в других проектах франшизы "Мстители".

Также в сериале задействованы Джеймс Спейдер ("Уолл-стрит", "Секретарша", сериал "Черный список"), который воплотит персонифицированный образ программы "Альтрон", тогда как Джеймс Д’Арси ("Облачный атлас", "Хичкок", "Оппенгеймер") сыграет "Джарвиса", а Орла Брейди (сериалы "Грань", "Американская история ужасов: 1984") – "Пятницу".

В то же время Руарид Моллика (сериалы "Красная роза", "Франшиза") сыграет Томаса Шепперда, в чье тело было перемещено сознание Томми Максимоффа – сверхбыстрого сына Ванды и Вижена после того, как он утонул в сериале "Это все Агата" (2024).

Премьера проекта запланирована на 14 октября 2026 года. Он будет состоять из восьми эпизодов.

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