Испанскую Гранаду потрясло землетрясение: улицы завалило обломками (видео)

В результате есть повреждения, однако о погибших, к счастью, не сообщается.

Землетрясение магнитудой 5 произошло рано утром 15 августа на юге Испании, в районе города Гранада. Как пишет Reuters, уже известно о повреждении домов и автомобилей, однако информации о пострадавших не поступало.

Подземные толчки были зафиксированы вскоре после 1:00 ночи в столичном районе Альхендин, расположенном недалеко от Гранады.

Испанский телеканал TVE показал кадры с обломками на улицах и поврежденными автомобилями. Спасатели Андалусии также помогли нескольким людям выбраться из поврежденных зданий, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию.

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Власти призвали жителей Гранады сохранять спокойствие и не заходить без необходимости в поврежденные здания.

"На улице держитесь подальше от фасадов, карнизов, балконов, стен и других конструкций, которые могут обрушиться", – предупредили чиновники.

Землетрясение в Индонезии 15 августа

Сегодня утром сильное землетрясение магнитудой 7,7 произошло и в Индонезии.

По последним данным, погибли 20 человек. Люди оказались под обломками разрушившихся зданий во время сна. После землетрясения зафиксировали небольшие волны цунами, начались проблемы с электричеством. Кроме этого, повреждены дома, склады и государственные учреждения.

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