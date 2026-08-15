Портрет Трампа появится на долларовых монетах, и их будут продавать дороже номинала

Также планируется выпуск 24-каратной золотой монеты с изображением президента.

Памятные монеты номиналом 1 доллар с изображением президента США Дональда Трампа поступят в продажу со 2 сентября, причем по цене, значительно превышающей номинал.

Об этом пишет The Independent. "Эти специальные оборотные долларовые монеты сочетают в себе повседневные американские монеты с уникальным юбилейным дизайном, который призван стать выдающимся дополнением к современным коллекциям", – говорится на сайте Монетного двора США.

Монеты, отчеканенные в Филадельфии, имеют портрет Трампа на лицевой стороне, а также надписи "In God We Trust" ("Мы верим в Бога"), "Liberty" ("Свобода") и "1776-2026". На оборотной стороне находится президентская печать с изображением орла, держащего пучок стрел и оливковую ветвь.

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Они будут продаваться рулонами по 25 монет по цене 61 доллар, или 2,44 доллара за монету. Монетный двор также будет предлагать мешки по 100 монет по цене 154,50 доллара, что составит 1,55 доллара за монету.

Хотя эти монеты еще не были выпущены в обращение, они остаются законным платежным средством.

Также планируется выпуск 24-каратной золотой монеты с изображением президента. Однако Монетный двор не объявил ни цену, ни дату выпуска этой монеты.

В юридическом документе, полученном Newsweek в мае, представитель Монетного двора заявил, что будет выпущено всего 47 золотых монет, каждая из которых будет содержать золота примерно на 90 000 долларов.

План администрации разместить портрет президента на валюте США, впервые представленный в октябре, вызвал вопросы относительно его законности. Ведь в Кодексе США сказано, что "на валюте и ценных бумагах Соединенных Штатов может быть изображен только портрет умершего человека".

Однако закон о редизайне коллекционных монет, находящихся в обращении, который Трамп подписал в 2021 году, запрещает изображение живых людей только "на реверсе любой монеты" в памятной серии.

Ни один действующий президент не появлялся на памятной монете с 1926 года, когда тогдашний президент Келвин Кулидж был изображен на полудолларовой монете, посвященной 125-й годовщине независимости США.

Демократы в большинстве своем выступали против усилий администрации Трампа и внесли законопроект, направленный на их блокирование, но это оказалось безуспешным.

"Хотя монархи изображают свои лица на монетах, у Америки никогда не было и никогда не будет короля", – заявила в декабре сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес Масто.

Однако администрация утверждает, что монеты уместны для празднования 250-й годовщины независимости – и что они подпадают под действие закона.

"По мере приближения 250-й годовщины со дня основания нашей страны мы рады возможности подготовить монеты, которые будут отражать неизменный дух нашей страны и демократии. И вряд ли найдется профиль, который был бы более символичным для лицевой стороны таких монет, чем профиль действующего президента Дональда Дж. Трампа", – заявил в марте казначей США Брендон Бич.

Монеты с Трампом – последние новости

В начале октября 2025 года стало известно, что в США могут появиться памятные монеты с изображением нынешнего президента Дональда Трампа.

Это вызвало скандал, ведь американское законодательство запрещает изображать живых президентов на монетах: портрет можно размещать только через два года после смерти человека. Кроме того, специальный закон о редизайне юбилейных монет прямо запрещает использование портретов любых людей на реверсе.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что во время празднования 150-летия независимости была выпущена монета с изображением тогдашнего президента Келвина Кулиджа, поэтому размещать изображения живых людей на монетах можно.

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