В России дроны атаковали аэродром 'Саваслейка' с носителями 'Кинжалов'

Местные власти пока не прокомментировали эти удары и не подтвердили факт прилета.

Сегодня Россия подверглась массированной атаке дронов и ракет. Уже известно о попадании ракет "Фламинго" по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самаре.

Также, по предварительным данным, атакован военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. Там базируются самолеты МиГ-31К – носители аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об ударах пишет Telegram-канал Exilenova+ и публикует видео прилетов и зарево в районе аэродрома после взрывов в Нижегородской области.

Видео дня

В то же время местные власти пока не комментировали эти удары и не подтверждали факт прилета.

Кроме того, губернатор Ростовской области России заявил о сбивании ночью около десятка БПЛА и ракет в регионе. По его словам, в Миллеровском районе повреждены линии электропередачи.

А в Пензенской области в результате атаки БПЛА возник пожар на территории сельхозпредприятия.

В целом Минобороны РФ заявляет о сбивании якобы 598 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Псковской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, оккупированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Удары по России – горячие новости

Утром 15 августа Силы обороны ракетами FP-5 "Фламинго" поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

Это одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в частности семейства "Союз-2" – они задействованы в выводе на орбиту аппаратов спутникового интернета "Рассвет", который является российским аналогом Starlink.

При этом недалеко от РКЦ расположен завод "Авиакор", который ремонтирует и модернизирует самолеты. По предварительным данным, огонь мог задеть корпус №106 – ключевой цех, где собирают самолеты.

Вас также могут заинтересовать новости: