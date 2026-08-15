Россияне атаковали дроном фермеров, работавших в поле в Запорожье

Враг нанес удар по сельхозтехнике, задействованной при уборке урожая.

Российские захватчики нанесли удар с помощью дрона по земледельцам, которые работали в поле в Запорожском районе. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Два человека ранены в результате атаки на комбайн, работавший в поле. Враг с помощью FPV-дрона атаковал сельхозтехнику, задействованную в уборке урожая в Запорожском районе", – написал он в Telegram.

По словам Федорова, ранения получили мужчины 30 и 32 лет, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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В ночь на 15 августа россияне атаковали город Запорожье дронами, в результате удара возник пожар в магазине "Эпицентр". Также враг нанес удар по территории одного из промышленных предприятий.

Кроме того, ночью оккупанты нанесли удар по жилому 4-этажному дому в городе Марганец, в результате чего погиб младенец, 11 человек получили ранения. Среди раненых двое детей – 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

14 августа оккупанты нанесли авиаудар по девятиэтажному дому в Краматорске. В результате удара произошло обрушение подъезда с первого по шестой этажи. Погиб один человек, ещё 16 получили ранения.

Также в поселке Степановка в Сумской области в результате попадания "шахеда" в частный дом погибли два человека, в том числе ребенок.

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