Шанс на переговоры Украины и РФ появится через год: Европа готовит план, - NYT

В Европе опасаются, что США хотят полностью исключить их из процесса.

Три европейские страны работают вместе для того, чтобы обеспечить свое участие и защитить свои интересы в мирных переговорах по Украине, поскольку опасаются, что США хотят полностью исключить их из процесса. пишет The New York Times.

Франция, Германия и Великобритания готовят план на случай переговоров, хотя мало что указывает на то, что президент России Владимир Путин будет готов к серьезному мирному урегулированию в ближайшее время, отмечают дипломаты и эксперты.

Издание отмечает, что Франция и Германия играют ведущую роль в разработке европейской позиции, в то же время Великобритания колеблется, отчасти потому, что нервничает из-за своих отношений с Трампом.

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"Урегулирование ситуации в Украине и отношения с Россией слишком важны для Европы, чтобы их можно было передать на неопределенный срок администрации Трампа, которая выглядит все более непредсказуемой. Европейцы хотят быть уверенными в том, что Вашингтон и Москва не заключат никаких соглашений через их головы", - пишет NYT.

Прогнозы для войны

Западные чиновники и аналитики ожидают, что война станет более разрушительной, поскольку Путин настроен на усиление атак на украинские позиции и гражданскую инфраструктуру. Некоторые ожидают, что Путин отдаст приказ о скромной, хотя и непопулярной мобилизации новых войск, но только после парламентских выборов в середине сентября. А некоторые даже опасаются, что Путин, чувствуя себя загнанным в угол, может попытаться эскалировать войну и проверить солидарность НАТО, помимо гибридных атак в Европе.

Ранее Путин заявил, что Россия должна получить полный контроль над Донбассом, и это может стать поворотным моментом для переговоров, пишет издание:

"Если россияне не смогут сделать это к осени 2027 года, говорят чиновники и аналитики, переговоры станут более вероятными. И ключевые решения должны быть приняты заранее".

Кто будет на острие переговоров

Великобритания, Франция и Германия считают, что они должны быть основными переговорщиками в поддержку Украины, заявили три европейских чиновника. Они являются сердцем "коалиции желающих", поддерживающей Украину, и разработали варианты военных гарантий и гарантий безопасности для страны после урегулирования.

В то же время, по словам чиновников некоторые небольшие страны, особенно соседствующие с Россией и Украиной, такие как страны Балтии и Венгрия, не полностью доверяют Германии и Франции в вопросе представления их интересов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что три страны действуют "по прямому запросу Украины". Он добавил: "Великобритания, Германия и Франция тесно сотрудничают; это крупные европейские государства, и именно они вносят значительный вклад в военную поддержку Украины".

Позиция России в переговорах

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала американским переговорщикам предложения по плану прекращения войны с РФ. Также 13 августа Reuters сообщило, что Украина предложила РФ прекратить удары в Черном море.

В то же время в Кремле последовательно продолжают отвергать любые значимые предложения о перемирии. В ISW отмечают, что это делается, в частности, для того, чтобы объединить российскую общественность вокруг провоенной платформы в преддверии выборов в Государственную Думу.

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