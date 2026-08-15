'Смиритесь с реальностью': Иран высмеял заявление Трампа об Ормузском проливе

Иран резко отреагировал на заявление Дональда Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива территорией США и пригрозил продолжить блокаду.

Спор вокруг Ормузского пролива вновь обострился после заявления президента США Дональда Трампа о намерении объявить этот стратегический водный путь территорией Соединенных Штатов. В Иране заявили, что не намерены отказываться от контроля над проливом и могут продолжить его блокаду. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в посте в соцсети X.

Он резко отреагировал на слова Трампа и заявил, что стратегический маршрут невозможно "захватить" с помощью заявлений в соцсетях, военной силы или политических приказов.

"Ормузский пролив нельзя захватить ни с помощью твита, ни с помощью авианосца, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи. Иран не боится угроз и не испугается демонстрации силы", – написал Гарибабади.

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По словам представителя иранского МИД, Ормузский пролив "принадлежал Ирану, принадлежит Ирану и останется иранским". Он также утверждает, что решение об открытии или закрытии пролива будет принимать только Тегеран.

Гарибабади призвал Вашингтон отказаться от того, что назвал "фантастическими иллюзиями". В противном случае, по его словам, Иран продолжит блокаду стратегического маршрута:

"Один раз и навсегда смиритесь с реальностью: к этому моменту вы потерпели стратегические и тяжелые поражения".

Что заявил Трамп

Накануне Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив территорией США. Во время выступления на Лонг-Айленде американский президент сказал: "Очень скоро я объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов".

В то же время Трамп не пояснил, каким именно образом Вашингтон собирается присвоить проливу такой статус.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой торговли энергоносителями. Он расположен между Ираном и Оманом, и юрисдикцию над отдельными его частями имеют обе страны.

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