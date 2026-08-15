Россия хочет 'стереть' границу с оккупированными территориями Украины: в МИДе раскрыли замысел Кремля

Москва пытается выдать желаемое за действительное и заменить международно признанный правовой статус своими нелепыми административными решениями, заявили в МИДе.

Россия намерена отменить пограничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей, граничащих с временно оккупированными территориями Украины. Такие же изменения будут введены между оккупированным Крымом и захваченной частью Херсонской области.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины. В ведомстве отметили, что соответствующие изменения содержатся в российских проектах ведомственных приказов. В Москве их якобы объясняют "включением" оккупированных украинских территорий в состав России.

В МИД объяснили, зачем РФ меняет пограничный режим. В частности, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь идет не просто об отмене пограничного контроля. По мнению МИД, Россия таким образом пытается создать видимость того, что захваченные территории Украины якобы стали частью РФ.

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"Москва пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными нелепыми административными решениями, очевидно полагая, что достаточно издать соответствующий противоправный приказ, чтобы присвоить территории суверенного государства", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что никакие российские законы, указы или приказы не могут изменить международно признанный статус украинских территорий.

"Фактически речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной им территорией Украины", – подчеркнули в МИД.

По замыслу Кремля, перенос пограничного контроля на внешние границы оккупированных территорий должен продемонстрировать их якобы "окончательную интеграцию" в административную систему России.

В МИД подчеркнули, что оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав.

"Российская Федерация остается государством-оккупантом и государством-агрессором независимо от того, как она определяет статус оккупированных территорий в собственном законодательстве", – отметили в украинском ведомстве.

Там добавили, что перемещение контрольно-пропускных пунктов, изменение российских документов или перерисовка карт не меняют статус украинских земель.

В Украине подчеркнули, что Крым, Севастополь, а также оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются неотъемлемыми частями Украины.

В МИД назвали решение ФСБ очередным элементом политики административного присвоения временно оккупированных украинских территорий и попыткой создать видимость их "окончательной интеграции" в состав России.

"Показательно, что Москва продолжает менять формулировки в своих приказах и проводить новые линии на картах, очевидно рассчитывая, что такие шаги способны изменить правовой статус территории Украины. С уверенностью заявляем, что это невозможно", – подытожили в МИД.

Другие новости об оккупированных землях

Как писал УНИАН, Евросоюз впервые продлил санкции, введенные против РФ за оккупацию украинских земель, не на 6 месяцев. Отмечалось, что более 10 лет лидеры ЕС регулярно продлевали антироссийские санкции каждые полгода.

А в июле издание The Guardian писало, что удары Украины по Крыму возвращают полуостров в "каменный век". Жители Крыма рассказали журналистам, что они разочарованы как во власти, установленной Россией, так и в Кремле.

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