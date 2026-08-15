Больше Доктора Дума: вышел новый трейлер 'Мстителей' (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 17 декабря 2026 года.

Кинокомпания Marvel Entertainment показала новый трейлер супергеройского экшна "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday).

На этот раз в ролике больше внимания уделено главному антагонисту – Доктору Думу в исполнении Роберта Дауни-младшего, который ранее играл супергероя Тони Старка (Железного человека) в фильмах о "Мстителях".

События фильма будут происходить через четырнадцать месяцев после событий "Громовержцев" (2025). Доктор Дум стремится уничтожить мультивселенную, чтобы оставить единственную временную шкалу под своим единоличным правлением. Чтобы остановить его, Тор собирает новую команду супергероев из разных реальностей, призывая их объединиться ради спасения всего сущего. В итоге классические Мстители, вакандийцы, Фантастическая четверка, Новые Мстители и команда "оригинальных" Людей Икс объединяют усилия, чтобы противостоять этим зловещим планам.

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Соответственно, к своим ролям вернутся многие любимые герои из совершенно разных киновселенных.

В частности, на экранах можно будет увидеть Криса Хемсворта (Тор), Криса Эванса (Стив Роджерс / Капитан Америка), Себастьяна Стена (Баки Барнс / Зимний солдат), Тома Хиддлстона (Локи), Энтони Маки (Сэм Уилсон / новый Капитан Америка), Дэнни Рамиреса (Хоакин Торрес / новый Сокол), Пола Радда (Скотт Лэнг / Человек-муравей), Кэтрин Ньютон (Кэсси Лэнг), Флоренс Пью (Елена Белова / Черная вдова), Уаятта Расселла (Джон Уокер / Агент США), Дэвида Харбора (Алексей Шостаков / Красный страж) и Ханну Джон-Кеймен (Эйва Старр / Призрак) из числа старых и новых "Мстителей".

Из "Людей Икс" к своим ролям вернутся Патрик Стюарт (Чарльз Ксавьер / Профессор Икс), Иэн Мак-Келлен (Магнето), Джеймс Марсден (Скотт Саммерс / Циклоп), Ребекка Ромейн (Мистик) и Ченнинг Татум (Гамбит), а из "Фантастической четверки" – Педро Паскаль (Рид Ричардс / Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Сью Сторм / Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Джонни Сторм / Человек-факел) и Эбон Мосс-Бахрах (Бен Гримм / Существо).

Кроме того, Симу Лю вновь сыграет роль Сю Шан-Чи из "Шан-Чи и легенда десяти колец", а из "Черной пантеры" в франшизу вернутся Летиция Райт (Шури / Черная пантера), Уинстон Дюк (М'Баку) и Теноч Уэрта (Немор).

В украинский прокат фильм выйдет 17 декабря 2026 года.

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