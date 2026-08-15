В Fire Point подтвердили, что 'Фламинго' поразили ключевое ракетное предприятие РФ

Также после взрывов вспыхнул пожар в Нижегородской области, а именно в районе аэродрома "Саваслейка", где базируются МиГ-31К.

Силы обороны на рассвете 15 августаракетами FP-5 "Фламинго" поразили ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в Самаре.

Об этом говорится в сообщении Fire Point в Телеграмм-канале. "Силы обороны Украины ракетами FP-5 "Фламинго" поразили РКЦ "Прогресс" в Самаре", - говорится в сообщении.

Украинская компания детализировала, что РКЦ "Прогресс - одно из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли. Центр разрабатывает и производит ракеты-носители среднего класса, в том числе семейства "Союз-2", а также космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и научных программ.

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Отметим, что ракеты-носители "Союз-2" задействованы в выводе на орбиту аппаратов спутникового интернета "Рассвет", который является российским аналогом Starlink.

При этом, недалеко от РКЦ расположен завод "Авиакор", который ремонтирует и модернизирует самолеты. Предположительно, огонь мог охватить корпус №106 – ключевой цех, где собирают самолеты.

Также пожар после взрывов зафиксирован в Нижегородской области России, а именно в районе аэродрома "Саваслейка", где базируются самолеты МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Система связи "Рассвет": что известно

Как сообщал УНИАН, в России планируют развернуть группировку низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами". Первые три спутника группировки вывели на орбиту с космодрома "Восточный" в 2023 году.

В мае 2024 года с космодрома "Плесецк" запустили еще три спутника. Эти аппараты были мощнее предыдущих. В частности, на них протестировали оборудование спутниковой связи с поддержкой стандарта 5G NTN, а также лазерные каналы связи между спутниками.

11 августа Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины, отметил, что после развертывания сети спутников "Рассвет" россияне смогут атаковать всю Украину с помощью беспилотников с онлайн-управлением. По его словам, сеть спутников "Рассвет" у противника станет для Украины проблемой.

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