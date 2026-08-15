Арбузы из Херсонской области вернулись на столичные ярмарки: какие цены в этом году

Выращиванием арбузов начали активно заниматься фермеры-переселенцы в центральных и западных областях.

В Киеве начался сезон арбузов: на столичных рынках представлен большой выбор бахчевых культур, в частности из Херсонской области, а цены на них существенно снизились по сравнению с прошлым годом.

Как сообщается в репортаже"Киев24", в настоящее время стоимость арбузов на рынках столицы составляет около 19 грн/кг, тогда как в прошлом году цена колебалась от 20 до 40 грн/кг. По словам продавцов, это связано с более удачным урожаем.

Значительную часть продукции везут из Херсонской области, где фермеры собирают бахчевые культуры даже несмотря на обстрелы. Кроме того, выращиванием арбузов активно начали заниматься фермеры-переселенцы в центральных и южных областях Украины (а также в Тернопольской области), что также увеличило предложение на рынке.

Видео дня

Продавцы и покупатели отмечают, что качество и вкус арбузов в супермаркетах и на ярмарках сейчас практически не отличаются. При этом на ярмарках (в частности, в Днепровском районе Киева) качество продукции каждое утро контролирует лаборатория, которая выдает соответствующие разрешения на торговлю.

Цены на фрукты и овощи в Украине

Стоимость украинского огурца "колючка" на рынке по состоянию на 13 августа выросла за неделю в 2,5 раза – с 12 до 30 грн/кг. Еще 5 августа он стоил 10 грн/кг, то есть втрое дешевле. Также после перенасыщения рынка арбузами в конце прошлой и в начале этой недели стоимость плода пошла вверх – килограмм арбуза подорожал с 8 до 10 гривен оптом.

Цены на голубику этим летом в пик сезона опустились значительно ниже, чем обычно. В будущем предложение ягоды будет только расти, и она станет еще более доступной, сообщил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Вас также могут заинтересовать новости: