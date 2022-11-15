Тело гражданина Замбии находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено на родину.

На войне в Украине погиб гражданин Замбии, приговоренный в России к 9,5 годам лишения свободы. В МИД страны потребовали объяснений.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Замбии, 23-летний студент Лемехани Натан Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте, где изучал проектирование ядерных установок. В апреле 2020 года он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в России.

"В связи с этим крайне печальным развитием событий правительство Замбии требует от российской власти срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых замбийский гражданин, который отбывал тюремный срок в Москве, мог быть завербован на войну в Украине и после этого погиб", – подчеркнул глава МИД Замбии Стэнли Какубо.

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В МИД отметили, что замбиец погиб на войне 22 сентября 2022 года. Однако дипломатов проинформировали о смерти мужчины лишь 9 ноября.

По данным ведомства, тело гражданина Замбии находится в Ростове-на-Дону и вскоре будет отправлено на родину.

Война в Украине: последние новости

14 ноября 2022 года стало известно, что российские захватнические войска уничтожили энергетический объект, который обеспечивал энергопитание всего правобережья Херсонской области и значительной части Николаевской области. Взорвано два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн.

Кроме того, российские оккупанты во время отступления из Херсона выпустили на свободу всех заключенных из местного СИЗО. Убежала также "администрация" изолятора.

В то же время Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра убытков, причиненных Украине в результате войны, развязанной Российской Фереацией, и выплатах репараций.

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