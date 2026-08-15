Следовали 'коридором': возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров (видео)

Несмотря на то, что эти животные уже много лет живут самостоятельно, на фотоловушках их можно увидеть очень редко.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали стадо одичавших коров, которые ночью куда-то направлялись. Об этом рассказали специалисты заповедника и обнародовали соответствующее видео.

"Ночь. Лесная тропинка. И неторопливое движение стада", – отмечают исследователи.

По их словам, несмотря на то, что одичавшие коровы уже много лет живут самостоятельно, на фотоловушках они попадаются очень редко. Именно поэтому каждое такое видео – ценное наблюдение, которое позволяет лучше понять их поведение и маршруты передвижения.

Ночью стадо спокойно движется по знакомой тропе, объясняют исследователи. Такие природные коридоры используют многие животные, ведь они ведут к местам кормления, водопоя или отдыха.

"С годами эти маршруты становятся неотъемлемой частью жизни диких обитателей. Эти одичавшие коровы уже давно стали частью природных экосистем зоны отчуждения", – говорится в сообщении.

Фото – с фотоловушек Чернобыльского заповедника

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали диких кабанов, которые вплавь преодолевали реку Припять. "Уверенный заплыв" совершали два крупных животных. По словам специалистов, дикие кабаны прекрасно плавают и могут легко преодолевать широкие водоемы. Это происходит, в частности, во время поиска корма, освоения новых территорий или просто при передвижении по привычным маршрутам. То есть для кабанов река – обычный путь, который нужно преодолеть.

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