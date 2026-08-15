Кремль готовит новое повышение налогов из-за стремительного роста дефицита бюджета, - СВР

Даже рост цен на нефть не смог существенно улучшить ситуацию с доходами российского бюджета.

Дефицит федерального бюджета России по итогам первых семи месяцев 2026 года вырос до 6,46 трлн рублей. Только в июле дефицит увеличился ещё на 724 млрд рублей. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, расходы российского госбюджета за январь-июль достигли 28,6 трлн рублей. В то же время нефтегазовые доходы России сократились на 17%.

В разведке отмечают, что даже рост цен на нефть на фоне конфликта между США и Ираном не смог существенно улучшить ситуацию с доходами российского бюджета.

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Финансовая "подушка" России также продолжает сокращаться. В Фонде национального благосостояния осталось около 3,69 трлн рублей ликвидных ресурсов.

На этом фоне российские власти готовят новые налоговые изменения. Как отмечает СЗР, после повышения налога на прибыль до 25% в 2025 году в России могут вновь увеличить налоговую нагрузку.

"Главная интрига осени – новый бюджет, в который вшивают очередную финансовую петлю. После прошлогоднего повышения налога на прибыль до 25% россиянам готовят очередной "бонус" – новое повышение налогов. Вопрос только в размере процента", – говорится в сообщении.

По оценке разведки, при нынешних темпах расходов российскому Минфину будет всё сложнее поддерживать их на текущем уровне. В то же время повышение налогов может привести к ещё большему замедлению российской экономики.

Экономические проблемы РФ

Экономика России практически перестала расти: за первые пять месяцев 2026 года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании РФ, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределенности.

Центробанк России шесть месяцев подряд распродавал золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. В июне золотой запас Центробанка, пятый по величине в мире, сократился ещё на 9,33 тонны, а с начала года "похудел" на 43,5 тонны.

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