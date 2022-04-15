При любых обстоятельствах это положительная ситуация для Украины, которая обороняется от российских оккупантов.

Потеря Россией ракетного крейсера "Москва" значительно уменьшает ее силы в Черноморском регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли потопление крейсера "Москва" повлиять как-то на ситуацию в Мариуполе, Мотузяник отметил, что "это риторический вопрос".

"Любая потеря российской армии однозначно положительно влияет на Украину, которая обороняется. Однозначно потеря флагмана Черноморского флота России - это знаковая потеря для РФ и однозначно, что их силы в Черноморском регионе значительно уменьшились", - подчеркнул спикер Минобороны.

Он подчеркнул, что для Украины однозначно любые потери, которые несет РФ "причем при любых обстоятельствах - причастны ли ВС Украины, или Россия несет эти потери из-за нарушения собственных требований или неосторожности - идет в позитив для проведения оборонительной операции, которую сейчас Украина осуществляет на своей территории".

Мотузяник не дал ответа на вопрос, причастны ли ВСУ к потоплению крейсера "Москва".

Ракетный крейсер "Москва" пошел ко дну: что известно

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер"Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

Справка УНИАН. "Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен в свое время на судостроительном заводе в Николаеве, первоначально получил название "Слава", позже был переименован в "Москва".

24 февраля 2022 года во время российского вторжения в Украину участвовал в захвате острова Змеиный.

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