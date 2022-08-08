Несмотря на угрозы, в Мелитополе Россию поддерживают менее 10% жителей.

В захваченном Мелитополе менее 10% жителей поддерживают Россию, из-за чего в город привезли 700 человек массовки из других оккупированных регионов для съемки пропагандистского ролика.

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, захватчики понимают, что их планы на проведение "референдума" на грани краха.

"Чтобы хоть как-то выслужиться перед кремлевским "старшим братом" коллаборанты решили снять очередную пропагандистскую картинку для росСМИ. Завезли в Мелитополь массовку из других временно оккупированных территорий Запорожской области - 700 людей, ведь даже столько не могут набрать среди местного населения - и провели "форум" в городском Дворце культуры", - написал Федоров.

Мэр добавил, что руководил этим "форумом" гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Он в свое время на местных выборах набрал менее 10%.

"Сначала он сам придумал себе должность, теперь сам "вершит судьбу" временно оккупированных территорий, подписывая непонятные "приказы" об отчаянном желании присоединиться к РФ. Какие планы появятся в голове этого психически больного местного царька-приспешника Кремля завтра трудно догадаться", - подытожил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, как мелитопольские партизаны помогают бороться с оккупантами.

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