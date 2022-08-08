Сейчас Мелитополь - это крупный логистический хаб оккупантов, который распространяет вооружение по всему Запорожскому направлению.

Мелитопольские партизаны помогают украинским военным. Они уничтожают железнодорожные объекты, задерживают логистику противника и информируют украинские силы о передвижении подразделений оккупантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Мы видим, что Мелитополь - это один из оплотов украинского сопротивления на Запорожском направлении. Мы знаем, что там очень существенно действуют украинские партизаны, которые переходят к уничтожению железнодорожных объектов. Кроме того, они продолжают оказывать сопротивление, задерживая логистику противника. Ну и информируют украинские силы о передвижении подразделений (оккупантов - УНИАН), подвозе техники, и тому подобное", - отметил он.

По словам эксперта, партизанское сопротивление очень важно, потому что оно помогает украинским защитникам уничтожать склады врага. Мусиенко также добавил, что Мелитополь сейчас – это крупный логистический хаб оккупантов, который распространяет вооружение по всему Запорожскому направлению.

Ранее УНИАН уже сообщал о красноречивой реакции жителей Мелитополя на удар ВСУ по базе оккупантов. Украинцы ненавидят рашистов и желают им смерти, даже на временно оккупированных территориях люди искренне радуются провалам россиян.

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