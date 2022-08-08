В захваченном городе пособники оккупантов сделали новый шаг к проведению псевдореферндума о "присоединении" к РФ.

В захваченном Мелитополе пособники российских оккупантов устроили показуху, которая касалась запланированного ими так называемого "референдума" о присоединении Запорожской области к России.

Псевдоглава Запорожской области - пособник врага Евгений Балицкий во время форума якобы "общественного движения" под названием "Мы вместе с Россией" подписал "распоряжение" о проведении псевдореферендума, пишет российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

По его данным, на мероприятии коллаборантов присутствовали 700 человек.

"…Я подписываю распоряжение центральной выборной, "центральной избирательной комиссии" Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией", - заявил псевдочиновник.

После этого людей, которые находились в зале, попросили проголосовать руками за то, чтобы в украинском регионе был проведен псевдореферендум. Конечно же, такую инициативу присутствующие якобы по своей инициативе поддержали единогласно - руки подняли все.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля якобы для "денацификации" и "демилитаризации". Под таким прикрытием противники захватывали населенные пункты, в частности, в Запорожской области.

В июле Евгений Балицкий утверждал, что на захваченной части региона осенью хотят провести псевдореферендум о "вхождении" в РФ.

В Центре национального сопротивления сообщали, что враги хотят приурочить голосование на "референдуме" к российскому "единому дню голосования" - это 11 сентября.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что если на захваченной украинской земле пройдет псевдореферендум, то для России будут закрыты возможности переговоров с Украиной.

Позже спикер российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что "референдумы" проводит не РФ, а жители региона.

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