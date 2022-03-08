Противник начал атаку в направлении гуманитарного коридора.

Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя Донецкой области гуманитарным коридором.

Противник начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора, сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

"...Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!...", - говорится в сообщении.

Российские военные прикрывались невооруженными людьми, которые хотели покинуть Мариуполь гуманитарным коридором. Оккупанты обстреляли колонны людей и пошли в наступление, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, ссылаясь на сведения защитника Украины.

"Информация из Мариуполя. Россияне обещали гуманитарный коридор для мирных. Зато стали обстреливать колонны, и, прикрывшись гражданскими, пошли в наступление. Лживая коварная российская армия, которая прикрывается невооруженными людьми", - отметил Цаплиенко.

Напомним, РФ ранним утром 24 февраля ворвалась в Украину. Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Мариуполь.

Украинская сторона договорилась с противником об эвакуации мирных жителей гуманитарным коридором.

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