В частности, школьников посвящают в ряды так называемого военно-патриотического движения "Молодая гвардия".

На временно оккупированных территориях Луганщины российские захватчики начали подготовку детей к войне.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Детей, которые уже подросли, россияне начали готовить к войне. Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста. Понимали ли они будущие последствия того, что произошло? Вряд ли. Отцы, точнее матери, – возможно. Но детей на мероприятие они пустили и покорно наблюдали за абсурдом, который порождает смерть", - говорится в сообщении.

Между тем, по словам Гайдая, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте от 14 до 18 лет.

"Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него пойдет на фронт?", - добавил он.

Напомним, из шахты "Должанская-Капитальная", что в городе Должанск, российские оккупанты отправили на фронт 430 работников.

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