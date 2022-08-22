Враг безуспешно штурмовал ряд населенных пунктов на большинстве направлений.

Продолжаются бои с российскими оккупантами на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Так, на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Катериновки и cела Ободы Сумской области.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанового, Колодезного и Пришиба.

Тем временем, на Славянском направлении противник продолжил огневое влияние возле Дубравного, Мазановки и Долины. Пытался вести наступление в направлениях Долгенькое – Дибровное, Бражковка – Новая Дмитровка, успеха не имел, отошел.

В Генштаб также сообщили, что на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

Тем временем, на Бахмутском направлении противник нанес огневого поражения из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледар, Зайцево и Белогоровка. Вел наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема, успеха не имел. На направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмут, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Пытался вести штурмовые действия в направлениях Спартак – Опытное, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельське, Лозовое – Невельське, успеха не имел.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

На Запорожском направлении оккупанты осуществляли огневое поражение районов Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. У последнего и Ольговского нанесли авиаудары. Враг вел наступление в направлении Макаровка – Времевка, успеха не имел, отошел.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Украинские воины дают оккупантам достойный отпор. На нашей земле уже ликвидировали 45,2 тыс. противников.

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