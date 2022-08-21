Уголь в Луганской области добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда.

Из шахты "Должанская-Капитальная", что в городе Должанск, российские оккупанты отправили на фронт 430 работников.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Принудительной мобилизации нет" - из шахты "Должанская-Капитальная" оккупанты отправили на фронт 430 работников. Средства массовой информации так называемой "ЛНР" начинают учить население гордиться этим фактом. В сообщении говорится, что "...как и в годы Великой отечественной войны, сегодня на полях, заводах и в шахтах мужчин, которые отправились на фронт, заменяют женщины и пенсионеры...",- рассказал председатель ОВА.

Гайдай подчеркнул, что уголь в Луганской области "добывают женщины, вопреки предписаниям охраны труда".

Как сообщал УНИАН, на оккупированной Луганщине россияне начали мобилизовывать даже шахтеров.

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